Трамп пригрозил ХАМАС адской расплатой из-за заложников в Газе

Трамп: если заложников в Газе не освободят, то ХАМАС ждет «адская расплата»

Если израильские заложники, все еще удерживающиеся в секторе Газа с 7 октября 2023 года, не будут освобождены, то радикальное палестинское ХАМАС ждет «адская расплата». Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп, передает Associated Press.

«Если израильские заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, даты, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов Америки, на Ближнем Востоке начнется ад, и тем, кто ответственен за эти зверства против человечества, придется заплатить за это», — подчеркнул республиканец.

Трамп отметил, что ответственные за преступления в Газе «очень сильно пострадают за свои действия» и вновь призвал освободить заложников «прямо сейчас».

Ранее Трамп во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил ему, что Канада может стать 51-м штатом США, если страна не сможет решить проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.