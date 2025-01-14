В ХАМАС заявили о финальной стадии переговоров по Газе

В ХАМАС подтвердили, что переговоры по Газе находятся на финальной стадии

Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа находятся на финальной стадии и близятся к заключению соглашения. Об этом сообщило радикальное палестинское движение ХАМАС, передает ТАСС.

«Руководство ХАМАС считает необходимым продолжать переговоры о прекращении огня и освобождении заложников, которые уже находятся на финальной стадии. Движение надеется, что переговорный процесс завершится подписанием всеобъемлющего и четкого соглашения», — отметили представители движения.

Также в ХАМАС подчеркнули, что они удовлетворены ходом переговоров. По мнению руководства движения, благодаря консультациям в Катаре достигнут «определенный прогресс».

Ранее Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект соглашения по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. По словам чиновника, в переговорах в Дохе был достигнут прорыв после встречи главы разведки Израиля, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани.