Израиль выдвинул условие для прекращения огня в Газе

Офис Нетаньяху: Прекращение огня не начнется без полного списка заложников ХАМАС

Запланированное на 19 января прекращение огня в секторе Газа не начнется, пока палестинское радикальное движение ХАМАС не направит Израилю полный список освобождаемых заложников. Об этом заявили в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху, передает N12.

«Без списка прекращение огня в 08:30 (9:30 мск) не начнется», — пишет портал за ссылкой на канцелярию премьера.

Согласно публикации, ХАМАС еще не назвал имена трех заложников, которые будут освобождены в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе.

Ранее портал Ynet сообщил, что палестинское движение задерживает передачу Израилю списка освобождаемых заложников по техническим причинам.