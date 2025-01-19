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09:31, 19 января 2025Мир

Израиль выдвинул условие для прекращения огня в Газе

Офис Нетаньяху: Прекращение огня не начнется без полного списка заложников ХАМАС
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Запланированное на 19 января прекращение огня в секторе Газа не начнется, пока палестинское радикальное движение ХАМАС не направит Израилю полный список освобождаемых заложников. Об этом заявили в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху, передает N12.

«Без списка прекращение огня в 08:30 (9:30 мск) не начнется», — пишет портал за ссылкой на канцелярию премьера.

Согласно публикации, ХАМАС еще не назвал имена трех заложников, которые будут освобождены в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе.

Ранее портал Ynet сообщил, что палестинское движение задерживает передачу Израилю списка освобождаемых заложников по техническим причинам.

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