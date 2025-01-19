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07:31, 19 января 2025Мир

В Израиле обвинили ХАМАС в задержке передачи списка заложников

Ynet: палестинское движение ХАМАС задерживает передачу списка заложников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Палестинское движение ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которых должны освободить в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем. Задержка происходит по техническим причинам, рассказал неназванный представитель движения, пишет портал Ynet.

«ХАМАС откладывает передачу имен заложников, которые должны быть освобождены в рамках воскресного обмена, по техническим причинам», — сказано в статье.

Как отмечается, коммуникация между членами движения ХАМАС осуществляется через курьеров. Это и приводит к задержкам. Члены движения согласовывают список и определяют местонахождение заложников на фоне продолжающихся израильских авиаударов, подчеркивается в статье.

Также уточняется, что окончательный список заложников должен быть одобрен лидером ХАМАС Мухаммедом Синваром. После этого список планируют отправить Израилю.

Ранее стало известно, что 19 января утром в секторе Газа вступит в силу режим прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Также стало известно, что в течение первых 42 дней ХАМАС освободит 33 израильских заложника из числа военных и гражданских женщин, а также раненых, детей и стариков в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Также подчеркивалось, что последние споры о соглашении сторон по прекращению огня решены. При этом каких-либо дополнительных деталей соглашения и какие конкретно противоречия были преодолены не сообщается.

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