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12:17, 18 января 2025Мир

Режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу утром 19 января

МИД Катара: Утром 19 января в секторе Газа вступит в силу режим прекращения огня
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Leo Correa / AP

Министерство иностранных дел (МИД) Катара сообщило, что 19 января утром в секторе Газа вступит в силу режим прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Об этом пишет ТАСС.

Согласно заявлению официального представителя Министерства иностранных дел Катара Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, режим прекращения огня начнется в 08:30 по местному времени (09:30 мск). Аль-Асари призвал жителей сектора Газа «принять меры предосторожности» и «ждать указаний из официальных источников».

Вечером 15 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что благодаря посредническим усилиям Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении израильских заложников в секторе Газа и введении режима прекращения огня.

В течение первых 42 дней ХАМАС освободит 33 израильских заложника из числа военных и гражданских женщин, а также раненых, детей и стариков в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. Израильские войска также отойдут к границам сектора Газа на глубину 700 метров. Во ходе реализации первого этапа сделки стороны намерены согласовать детали второго и третьего этапов соглашения, включая полный вывод израильских войск из сектора Газа.

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Ранее израильский политолог Саймон Ципис заявил, что соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС рискует сорваться, так как оно вызвало недовольство среди ряда политиков из Израиля.

Позже ХАМАС объявил о разрешении всех разногласий с Израилем по поводу прекращения огня в секторе Газа.

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