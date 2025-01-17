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13:51, 17 января 2025Мир

В ХАМАС заявили о разрешении всех разногласий с Израилем по Газе

Группировка ХАМАС объявила о разрешении всех разногласий с Израилем по Газе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Радикальная палестинская группировка исламистского толка ХАМАС объявила о разрешении всех разногласий с Израилем по поводу прекращения огня в секторе Газа. Об этом боевики сообщили в своем официальном Telegram-канале.

«Благодаря усилиям посредников все препятствия, возникшие в результате несоблюдения Израилем соглашения о прекращении огня, были устранены сегодня утром», — говорится в публикации.

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