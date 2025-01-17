В ХАМАС заявили о разрешении всех разногласий с Израилем по Газе

Группировка ХАМАС объявила о разрешении всех разногласий с Израилем по Газе

Радикальная палестинская группировка исламистского толка ХАМАС объявила о разрешении всех разногласий с Израилем по поводу прекращения огня в секторе Газа. Об этом боевики сообщили в своем официальном Telegram-канале.

«Благодаря усилиям посредников все препятствия, возникшие в результате несоблюдения Израилем соглашения о прекращении огня, были устранены сегодня утром», — говорится в публикации.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал партнерам по политической коалиции возобновить войну в секторе Газа.