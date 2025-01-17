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04:51, 17 января 2025Мир

Нетаньяху тайно пообещал возобновить войну в Газе

WP: Нетаньяху тайно пообещал возобновить войну в Газе для сохранения коалиции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / XinHua

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, чтобы сохранить правительственную коалицию от раскола, обещал своим ультраправым партнерам, что война в секторе Газа может возобновиться. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«За закрытыми дверями Нетаньяху обещает своим ультраправым союзникам, что война может возобновиться после первого, 42-дневного этапа перемирия», — отмечает издание.

После сообщений о согласии на прекращение огня в секторе Газа с палестинским движением ХАМАС, Нетаньяху столкнулся с резкой критикой со стороны своих ключевых союзников — министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, которые угрожали выйти из состава правительства.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе. Соглашение вступит в силу 19 января. Стороны также договорились об освобождении заложников. Ожидается, что Израиль отпустит 1000 заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года.

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