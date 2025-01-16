Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе, заявил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
По его словам, соглашение вступит в силу 19 января. Стороны также договорились об освобождении заложников.
Обе стороны и участники переговоров согласились завершить все технические процедуры сегодня ночью, затем израильское правительство завершит внутренние процедуры, после этого (...) начнется реализация соглашения
Ожидается, что Израиль отпустит 1000 заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года.
Байден рассказал об этапах сделки Израиля с ХАМАС
Действующий президент США Джо Байден сообщил, что, согласно достигнутой сделке с палестинским движением ХАМАС, Израиль в течение шести недель будет вести переговоры о долговременном прекращении боевых действий.
Фаза первая, палестинцы также могут вернуться в свои кварталы во всех районах Газы. И начнется увеличение поставок гуманитарной помощи в Газе, и ни в чем не виновные люди смогут получить больший доступ к жизненно важным поставкам
По словам американского лидера, в течение следующих шести недель Израиль будет вести переговоры о необходимых мерах для достижения второй фазы. Он пояснил, что если переговоры о завершении боевых действий в Газе затянутся дольше, чем на шесть недель, то прекращение огня все равно продолжится.
При этом, когда начнется вторая фаза, будет произведен обмен на освобождение оставшихся живых заложников, включая солдат-мужчин. По словам главы Белого дома, все оставшиеся силы Израиля будут выведены из Газы, и временное прекращение огня станет постоянным. Он добавил, что третья фаза будет заключаться в том, что любые останки убитых заложников будут возвращены их семьям, начнется крупный план реконструкции Газы.
Белый дом оценил роль Трампа в достижении сделки
Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что сделка между Израилем и движением ХАМАС была достигнута в том числе благодаря конструктивному партнерству с командой избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в частности, спецпосланнику американского лидера по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу.
Несколько дней назад Стив Уиткофф приехал и подключился к Бретту [Макгерку, советнику Байдена по Ближнему Востоку] в последнем рывке, что, я думаю, исторически почти беспрецедентно. И это было очень конструктивное, очень плодотворное партнерство, и я думаю, что в какой-то момент они оба, вероятно, больше расскажут об этом
Однако, согласно информации таблоида New York Post, Байден не стал признавать роль Трампа в заключении сделки о прекращении огня в Газе. Выступая на пресс-конференции, действующий глава Белого дома отметил, что горд тем, что американцы примут участие в освобождении заложников, не упомянув заслуг Трампа.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил и Трампа, и Байдена за помощь со сделкой о прекращении огня в секторе Газа. Отмечается, что Нетаньяху и Трамп договорились вскоре встретиться в Вашингтоне, чтобы обсудить этот вопрос и ряд других важных тем.