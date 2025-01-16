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02:40, 16 января 2025Мир

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Газе с 19 января. Какие этапы включены в соглашение?

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Газе с 19 января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе, заявил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

По его словам, соглашение вступит в силу 19 января. Стороны также договорились об освобождении заложников.

Обе стороны и участники переговоров согласились завершить все технические процедуры сегодня ночью, затем израильское правительство завершит внутренние процедуры, после этого (...) начнется реализация соглашения

Мухаммед бен Абдеррахман Аль ТаниПремьер-министр Катара

Ожидается, что Израиль отпустит 1000 заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года.

Байден рассказал об этапах сделки Израиля с ХАМАС

Действующий президент США Джо Байден сообщил, что, согласно достигнутой сделке с палестинским движением ХАМАС, Израиль в течение шести недель будет вести переговоры о долговременном прекращении боевых действий.

Фаза первая, палестинцы также могут вернуться в свои кварталы во всех районах Газы. И начнется увеличение поставок гуманитарной помощи в Газе, и ни в чем не виновные люди смогут получить больший доступ к жизненно важным поставкам

Джо БайденПрезидент США

По словам американского лидера, в течение следующих шести недель Израиль будет вести переговоры о необходимых мерах для достижения второй фазы. Он пояснил, что если переговоры о завершении боевых действий в Газе затянутся дольше, чем на шесть недель, то прекращение огня все равно продолжится.

При этом, когда начнется вторая фаза, будет произведен обмен на освобождение оставшихся живых заложников, включая солдат-мужчин. По словам главы Белого дома, все оставшиеся силы Израиля будут выведены из Газы, и временное прекращение огня станет постоянным. Он добавил, что третья фаза будет заключаться в том, что любые останки убитых заложников будут возвращены их семьям, начнется крупный план реконструкции Газы.

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Белый дом оценил роль Трампа в достижении сделки

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что сделка между Израилем и движением ХАМАС была достигнута в том числе благодаря конструктивному партнерству с командой избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в частности, спецпосланнику американского лидера по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу.

Несколько дней назад Стив Уиткофф приехал и подключился к Бретту [Макгерку, советнику Байдена по Ближнему Востоку] в последнем рывке, что, я думаю, исторически почти беспрецедентно. И это было очень конструктивное, очень плодотворное партнерство, и я думаю, что в какой-то момент они оба, вероятно, больше расскажут об этом

Высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена

Однако, согласно информации таблоида New York Post, Байден не стал признавать роль Трампа в заключении сделки о прекращении огня в Газе. Выступая на пресс-конференции, действующий глава Белого дома отметил, что горд тем, что американцы примут участие в освобождении заложников, не упомянув заслуг Трампа.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил и Трампа, и Байдена за помощь со сделкой о прекращении огня в секторе Газа. Отмечается, что Нетаньяху и Трамп договорились вскоре встретиться в Вашингтоне, чтобы обсудить этот вопрос и ряд других важных тем.

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