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00:42, 16 января 2025Мир

Байден рассказал об этапах сделки Израиля с ХАМАС

Байден заявил, что сделка Израиля с ХАМАС состоит из трех этапов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Согласно достигнутой сделке с палестинским движением ХАМАС, Израиль в течение шести недель будет вести переговоры о долговременном прекращении боевых действий. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет РИА Новости.

«Фаза первая, палестинцы также могут вернуться в свои кварталы во всех районах Газы. И начнется увеличение поставок гуманитарной помощи в Газе, и ни в чем не виновные люди смогут получить больший доступ к жизненно важным поставкам», — отметил политик.

Далее, по словам Байдена, в течение следующих шести недель Израиль будет вести переговоры о необходимых мерах для достижения второй фазы. Если переговоры о завершении боевых действий в Газе затянутся дольше, чем на шесть недель, то прекращение огня все равно продолжится, указал президент Штатов.

При этом, когда начнется вторая фаза, будет произведен обмен на освобождение оставшихся живых заложников, включая солдат-мужчин. Все оставшиеся израильские силы будут выведены из Газы, временное прекращение огня станет постоянным. Третья фаза будет заключаться в том, что любые останки убитых заложников будут возвращены их семьям, начнется крупный план реконструкции Газы, резюмировал Джо Байден.

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе. Соответствующее соглашение начнет действовать в воскресенье, 19 января.

До этого американские СМИ написали, что возможное прекращение огня в Газе между Израилем и ХАМАС связано с возвращением Дональда Трампа, что повлияло на позицию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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