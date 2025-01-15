Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступит в силу 19 января

Выполнение соглашения о прекращении огня в секторе Газа начнется 19 января

Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе. Соответствующее соглашение начнет действовать в воскресенье, 19 января, рассказал на пресс-конференции премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, пишет РИА Новости.

«Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа. Оно вступит в силу 19 января», — подчеркнул он.

13 января Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект сделки по прекращению огня. Спустя два дня, 15 января, палестинское радикальное движение ХАМАС через посредников сообщило об одобрении проекта соглашения о прекращении огня и обмене пленными.

Ранее появилась информация, что Израиль отпустит 1000 заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года.