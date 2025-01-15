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09:44, 15 января 2025Мир

В США связали планы прекратить огонь в Газе с приходом Трампа

WP: возможное прекращение огня в Газе связано с возвращением Трампа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Возможное прекращение огня в Газе между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС связано с возвращением избранного президента США Дональда Трампа, что повлияло на позицию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Если на этой неделе будет достигнуто перемирие, его можно будет отнести к скорому возвращению Трампа в офис. По данным израильских источников, [его возвращение] заставило Нетаньяху смягчить некоторые из своих прежних позиций», — отмечается в материале.

Авторы подчеркивают, что на это также мог повлиять тот факт, что команда Трампа напрямую контактирует с администрацией президента США Джо Байдена по вопросу ближневосточного урегулирования.

Ранее в ХАМАС сообщили, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа находятся на финальной стадии и близятся к заключению соглашения. Также в радикальной группировке подчеркнули, что они удовлетворены ходом переговоров. По мнению руководства движения, благодаря консультациям в Катаре достигнут «определенный прогресс».

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