Израиль отпустит тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 2023 года

Израиль отпустит 1000 заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что заложники, удерживаемые в секторе Газа, будут освобождены в ближайшее время. Политик пообещал, что будет работать с союзниками, чтобы Газа никогда не стала «уголком безопасности для террористов».

13 января Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект сделки по прекращению огня. 15 января палестинское радикальное движение ХАМАС через посредников сообщило об одобрении проекта соглашения о прекращении огня и обмене пленными.