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20:16, 15 января 2025Мир

Трамп высказался о сделке между ХАМАС и Израилем

Трамп: Заложники на Ближнем Востоке будут освобождены в ближайшее время
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Заложники, удерживаемые в секторе Газа, будут освобождены в ближайшее время. Так избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными, сообщает Reuters.

«У нас есть соглашение по заложникам на Ближнем Востоке, они будут освобождены в скором времени», — отметил Трамп.

Республиканец пообещал, что будет работать с союзниками, чтобы Газа никогда не стала «уголком безопасности для террористов».

13 января Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект сделки по прекращению огня. 15 января палестинское радикальное движение ХАМАС через посредников сообщило об одобрении проекта соглашения о прекращении огня и обмене пленными.

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