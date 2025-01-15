Трамп высказался о сделке между ХАМАС и Израилем

Трамп: Заложники на Ближнем Востоке будут освобождены в ближайшее время

Заложники, удерживаемые в секторе Газа, будут освобождены в ближайшее время. Так избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными, сообщает Reuters.

«У нас есть соглашение по заложникам на Ближнем Востоке, они будут освобождены в скором времени», — отметил Трамп.

Республиканец пообещал, что будет работать с союзниками, чтобы Газа никогда не стала «уголком безопасности для террористов».

13 января Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект сделки по прекращению огня. 15 января палестинское радикальное движение ХАМАС через посредников сообщило об одобрении проекта соглашения о прекращении огня и обмене пленными.