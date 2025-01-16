В Израиле заявили о недовольстве соглашением с ХАМАС

Политолог Ципис: Соглашение между Израилем и ХАМАС рискует сорваться

Соглашение о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС рискует сорваться, кроме того, оно вызвало недовольство среди ряда израильских политиков, указал местный политолог, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис в беседе со «Взглядом».

Он объяснил, что сделка предполагает, по всей видимости, освобождение Израилем большого числа палестинцев, которые наверняка вступят в ряды ХАМАС. Это и вызывает недовольство ряда израильских депутатов из коалиции и оппозиции, так как ХАМАС в перспективе восстановится, хотя изначальной целью было его уничтожение. «Поэтому ультраправые силы в парламенте и в обществе в целом выступают против этих договоренностей», — продолжил Ципис.

Из-за этого ряд политиков могут выйти из коалиции в парламенте, вследствие чего Израиль войдет в новый виток политического кризиса, и стоит ожидать внеочередных выборов. Само же соглашение в любой момент может сорваться под влиянием внешних или внутренних факторов.

Также политолог назвал договоренность результатом выверенного тайминга со стороны США. И Джо Байден, и Дональд Трамп, и обе партии — Демократическая и Республиканская — запишут договор себе в актив, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пошел на сделку под давлением Вашингтона, считает Ципис.

Ранее политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов посчитал, что соглашение о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и радикальным движением ХАМАС носит временный характер.

Накануне стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе. Соглашение вступит в силу 19 января. Стороны также договорились об освобождении заложников.