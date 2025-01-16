Надежность соглашения Израиля и ХАМАС оценили

Востоковед Тарасов назвал временным соглашение между Израилем и ХАМАС

Соглашение о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и радикальным движением ХАМАС носит временный характер, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» оценил эффективность достигнутых договоренностей между конфликтующими сторонами.

«Подписание соглашения в Дохе — это постановочный спектакль политического уровня высочайшего класса. Соглашения готовились командой [уходящего с поста президента США Джо] Байдена. (...) Но всякий раз, когда стороны приближались к подписанию соглашения, оно срывалось по причине каких-то новых условий, выдвигаемых то Израилем, то ХАМАС, они играли в общую игру. В конечном счете все это дело дотянули до президентских выборов в Штатах, смены власти. Но достаточно было присутствия трамповских эмиссаров, их официальными лицами назвать трудно до инаугурации, и тогда процесс пошел и завершился этими соглашениями», — объяснил востоковед.

Оно имеет исторический характер, но будет носить промежуточный уровень. (…) Это, безусловно, начало большой политической победы. Трамп преподнес себе политический подарок к дню инаугурации Станислав Тарасов востоковед

По словам специалиста, соглашение оставляет много вопросов, том числе о дальнейших отношениях палестинских сил.

«Первый вывод, который мы можем сделать, это что ХАМАС не побежден, ХАМАС имеет свое политическое влияние. Возникает вопрос после того, после того как они технически условятся как будут обмениваться заложниками, прекращаются боевые действия на трех этапах, но кто будет управлять сектором Газа — открытый вопрос. Второй вопрос — политическая сила ХАМАС будет сказываться на проблемах палестинского урегулирования, и как будут складываться в будущем отношения с ФАТХ? Хотя известно, что при посредничестве Китая между ФАТХ и ХАМАС были подписаны соглашения о совместном администрировании, но дело в том, что, если сравнить авторитет ФАТХ и ХАМАС сейчас, то ХАМАС выдержит сражение и сохраняет политический приоритет, так что битва за Палестину только начинается», — сказал он.

Кроме того, неизвестно, как соглашение воспримут второстепенные участники конфликта Израиля и ХАМАС, отметил Станислав Тарасов.

«Наконец, соглашения, которые сейчас достигнуты, лишают всех аргументов хуситов, которые под предлогом борьбы за палестинские дела наносят ракетные и бомбовые удары по Израилю. Сейчас их действия в этом направлении будут рассматриваться как попытка сорвать это соглашение. И речь идет об иранских делах. Иран, заявляя о солидарности с делами Палестины, действовал по принципу исламской солидарности. Сейчас обострение между Израилем и Ираном тоже неуместно, потому что любые агрессивные действия также будут восприниматься как попытка сорвать соглашения», — заключил востоковед.

Израиль и ХАМАС договорились прекратить огонь с 19 января на 42 дня, соответствующее соглашение стороны подписали в столице Катара Дохе. Сделка о прекращении войны между сторонами состоит из трех этапов, пока определены только параметры первого из них. Домой вернутся 33 из 98 израильтян, находящихся в заложниках в секторе Газа. За каждого освобожденного гражданского Израиль отпустит 30 палестинцев, а за каждого военнослужащего — 50.

16 января офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что ХАМАС отказывается от договоренностей по прекращению огня с Израилем и в последнюю минуту создает «кризис, который препятствует урегулированию».