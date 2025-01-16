Офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в попытке сорвать перемирие в Газе

Офис Нетаньяху: ХАМАС отказывается от договоренностей по Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС создает кризис в последний момент и отказывается от достигнутых договоренностей по перемирию в секторе Газа. Об этом заявили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщаетТАСС.

«ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения», — говорится в заявлении канцелярии главы израильского правительства.

Ранее стало известно, что Нетаньяху во время ночного совещания с командой, участвующей в переговорах в Дохе, поручил препятствовать попыткам ХАМАС пересматривать сделку в последний момент. Уточняется, что Тель-Авив решительно отклонять попытки шантажа со стороны движения.