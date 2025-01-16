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11:56, 16 января 2025Мир

Премьер Израиля поручил препятствовать шантажу ХАМАС

Премьер Израиля Нетаньяху поручил команде препятствовать шантажу ХАМАС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Maya Alleruzzo / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время ночного совещания с командой, участвующей в переговорах в Дохе, поручил препятствовать попыткам радикального палестинского движения ХАМАС пересматривать сделку в последний момент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера.

«Премьер-министр поручил переговорной группе настаивать на соблюдении согласованных договоренностей и решительно отклонять попытки шантажа со стороны ХАМАС», — указали в офисе премьер-министра.

Отмечается, что ХАМАС пытается навязать обмен палестинских заключенных вопреки пункту, который предоставляет Израилю право вето на освобождение палестинцев, являющихся символами террора.

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе. Соответствующее соглашение начнет действовать в воскресенье, 19 января. Стороны также договорились об освобождении заложников.

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