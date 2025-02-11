Нетаньяху пригрозил возобновлением конфликта в Газе

Нетаньяху пригрозил конфликтом в Газе, если ХАМАС не отпустит заложников

Если палестинское радикальное движение ХАМАС не отпустит заложников 15 февраля, как было обговорено ранее, то Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает агентство Reuters.

«Принятое мной и единогласно утвержденное кабинетом решение таково: если ХАМАС не вернет наших заложников до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано и Армия обороны Израиля возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАС», — рассказал глава израильского правительства.