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20:14, 10 февраля 2025Мир

ХАМАС отказалось от сделки с Израилем

ХАМАС отказалось от сделки с Израилем по освобождению заложников 15 февраля
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС отказалось от сделки с Израилем по освобождению заложников, которое должно было произойти 15 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В течение последних трех недель руководство движения наблюдало за нарушениями и несоблюдением со стороны противника условий соглашения (...) В связи с этим передача заключенных, которые должны были быть освобождены в следующую субботу, 15 февраля, будет отложена до дальнейшего решения», — приводит агентство слова представителя палестинской группировки.

Дополнительно уточняется, что ХАМАС отложило выдачу заложников до тех пор, пока Тель-Авив не «компенсирует ущерб» и не начнет выполнять свои обязательства. В частности, в движении уличили израильские войска в стрельбе по возвращающимся в северную часть сектора Газа беженцам, а также задержке с гуманитарной помощью.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что истребители израильских военно-воздушных сил (ВВС) нанесли удары по складу оружия ХАМАС на юге Сирии. По данным израильских военных, хранившееся оружие на складе было предназначено для нападения на израильские войска.

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