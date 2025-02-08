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17:00, 8 февраля 2025Мир

Израиль ударил по объекту ХАМАС

ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли удары по складу оружия ХАМАС на юге Сирии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gil Eliyahu / Reuters

Истребители израильских военно-воздушных сил (ВВС) нанесли удары по складу оружия палестинского радикального движения ХАМАС на юге Сирии. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Истребители ВВС Израиля ударили по складу оружия, который принадлежит террористической организации ХАМАС, в районе Дейр-Али на юге Сирии» — отмечается в публикации.

По данным израильских военных, хранившееся оружие на складе было предназначено для нападения на ЦАХАЛ.

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу 19 января в 12:15 по московскому времени. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что Тель-Авив согласился на это после получения списка заложников.

Позже ХАМАС подтвердило начало прекращения огня в секторе Газа. Движение также подчеркнуло, что придерживается условий соглашения о прекращении огня.

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