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13:31, 19 января 2025Мир

ХАМАС подтвердило начало прекращения огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС подтвердило начало прекращения огня в Газе
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило начало прекращения огня в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление движения, опубликованное в Telegram.

В ХАМАС также указали, что придерживаются условий соглашения о прекращении огня. Кроме того, в движении добавили, что с 19 января палестинские заключенные начнут выходить на свободу из израильских тюрем.

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 по московскому времени. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что Тель-Авив согласился на это после получения списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января.

15 января стало известно, что ХАМАС передало посредникам согласие на прекращение огня в секторе Газа.

13 января Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект соглашения о прекращении огня и освобождению заложников в секторе Газа. Уточнялось, что в переговорах в Дохе был достигнут прорыв после встречи главы разведки Израиля, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани.

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