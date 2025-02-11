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04:51, 11 февраля 2025Мир

Трамп пообещал устроить ад для ХАМАС

Трамп пообещал устроить ад для ХАМАС в случае невыдачи заложников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы 15 февраля. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале FOX 5 New York.

Он заявил, что его не устроит вариант, при котором боевики будут выдавать по одному или двум ранее захваченным людям. «Если они не вернут всех, то разразится ад», — пригрозил американский лидер.

Ранее ХАМАС отложило выдачу заложников до тех пор, пока Израиль не «компенсирует ущерб» и не начнет выполнять свои обязательства. В частности, в движении уличили израильские войска в стрельбе по возвращающимся в северную часть сектора Газа беженцам, а также задержке с гуманитарной помощью.

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