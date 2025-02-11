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21:02, 11 февраля 2025Экономика

Траты на восстановление сектора Газа оценили

ООН оценила потребности в восстановлении сектора Газа в 53,1 миллиарда долларов
Дмитрий Воронин

Фото: Omar Ashtawy / Globallookpress.com

Общий объем средств, требуемый для послевоенного восстановления сектора Газа, превышает 53 миллиарда долларов, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, на которой ссылается ТАСС.

Согласно приведенной в материалах оценке, уже в первые три года понадобится около 20,57 миллиарда долларов, а самыми затратными окажутся сектора, связанные с жильем (15,2 миллиарда), торгово-промышленными и расходами на здравоохранение (6,9 миллиарда).

В документе отмечается, что сейчас на этой входящей в состав Палестинской национальной администрации территории разрушено более 60 процентов жилых домов, 65 процентов дорог и 88 процентов школ, а уровень безработицы достиг 80 процентов.

Наметившееся урегулирование последствий войны Израиля и движения ХАМАС вновь находится под угрозой. Президент США Дональд Трамп требует освободить всех заложников к полудню субботы, 15 февраля, грозя «адом». Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху обещает в случае невыполнения условия возобновить боевые действия в секторе Газа.

Ранее Трамп объявил о намерении построить для палестинцев новые, более безопасные поселения вдали от зон конфликта. Крупнейшие державы Ближнего Востока уже отвергли его план.

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