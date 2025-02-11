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08:35, 11 февраля 2025Мир

План Трампа отвергли

WSJ: Ведущие державы Ближнего Востока отвергли план Трампа по выселению Газы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Ведущие державы Ближнего Востока, включая Египет, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар, отвергли план президента США Дональда Трампа по выселению сектора Газа и отправке палестинских беженцев в соседние страны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Крупнейшие державы Ближнего Востока отвергли план Трампа. Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и Катар отвергли выселения, в то время как Палестинская администрация и ХАМАС заявили, что не поддержат эвакуацию из Газы», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что несмотря на сопротивление ближневосточных держав, Трамп намерен продолжить обсуждение идеи. В частности, он хочет поднять вопрос на грядущей встрече с королем Иордании Абдаллой II и может пригрозить отказом от помощи тем странам, которые выступают против его плана по Газе.

Ранее Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, 15 февраля. Он заявил, что его не устроит вариант, при котором боевики будут выдавать по одному или двум ранее захваченным людям. В противном случае 47-й президент Соединенных Штатов пригрозил «адом».

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