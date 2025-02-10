Трамп пообещал построить новое место для палестинцев

Трамп исключил возвращение палестинцев в Газу и пообещал построить новое место

Президент США Дональд Трамп исключил возможность возвращения палестинцев в сектор Газа. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, цитату приводит РИА Новости.

«Нет, они не смогут вернуться (...) Я построю для них новое место», — пообещал он, добавив, что создаст для палестинцев новые, более безопасные поселения вдали от зон конфликта.

По словам главы Белого дома, если палестинцы вернутся в Газу сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить, поскольку в текущем состоянии анклав непригоден для жизни.

Трамп отметил, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект. Он подчеркнул, что согласно его плану, сектор Газа временно находился бы под контролем США. «Думайте об этом как о проекте недвижимости для будущего. Это будет прекрасный участок земли», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы взять сектор Газа и заняться расчисткой анклава. Американский лидер также предложил переселить жителей Газы в Египет и Иорданию.