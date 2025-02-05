Трамп заявил о готовности США занять сектор Газа

Трамп: США готовы взять сектор Газа для расчистки анклава

США готовы взять сектор Газа и заняться расчисткой этого анклава. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Встреча двух лидеров прошла в Белом доме. «Мы будем владеть этим участком и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на этом участке, выровняем территорию и избавимся от разрушенных зданий», — сказал Трамп.

Как отмечает Reuters, в это время у Белого дома проходил митинг в знак протеста визита Нетаньяху. Протестующие скандировали такие лозунги, как «Свободная Палестина» и выражали недовольство совместной политикой США и Израиля.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп считает сектор Газа непригодным для жизни. В связи с этим его необходимо полностью снести.