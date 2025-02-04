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00:17, 5 февраля 2025Мир

Трамп заявил о необходимости сноса сектора Газа

Трамп заявил, что сектор Газа нужно снести из-за его непригодности для жизни
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа нужно полностью снести. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на чиновника в Белом доме.

По мнению американского лидера, сектор Газа не пригоден для жизни. «Он считает, что восстановить его в течение трех-пяти лет нецелесообразно, считает, что на это уйдет не менее 10-15 лет, и считает бесчеловечным заставлять людей жить на непригодном для жизни участке земли с неразорвавшимися боеприпасами и обломками», — рассказал представитель американской администрации. Трамп ожидает, что в течение 10-15 лет анклав станет пустошью, добавил чиновник.

Ранее Катар выступил против предложения Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа в арабские страны. Как отметил премьер-министр страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, Доха взаимодействует с Вашингтоном и предлагает мобилизовать все усилия для поддержки населения сектора Газа и обеспечить нахождение гражданских там.

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