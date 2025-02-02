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20:08, 2 февраля 2025Мир

Катар выступил против предложения Трампа о переселении палестинцев из cектора Газа

Премьер Катара выступил против предложения Трампа о переселении палестинцев
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Катар выступил против предложения президента США Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа в арабские страны. Об этом заявил премьер-министр страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает ТАСС.

«Что касается принудительного перемещения и депортации палестинцев, мы решительно выступаем против этого», — заявил он. Он добавил, что этот факт невозможен в принципе.

Однако глава кабмина Катара добавил, что Доха взаимодействует с Вашингтоном и предлагает мобилизовать все усилия для поддержания населения Сектора Газа и обеспечить нахождение гражданских там.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в США. Он станет первым иностранным лидером, с кем встретится 47-й президент США после инаугурации. Они обсудят в том числе ситуацию в Газе.

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