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21:13, 1 февраля 2025Мир

Трамп выбрал первого иностранного лидера для личной встречи

Нетаньяху обсудит Иран и сектор Газа на встрече с Трампом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в США и станет первым иностранным лидером, который встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства, передает Reuters.

«Премьер-министр Нетаньяху завтра утром отправится на встречу с президентом США Трампом. Премьер-министр станет первым главой государства, с которым встретится Трамп после своей инаугурации», — указано в сообщении.

Отмечается, что лидеры США и Израиля обсудят сектор Газа, освобождение заложников, вопрос «иранской оси сопротивления» и другие темы.

Ранее спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф оценил вклад Нетаньяху в спасение заложников. По его словам, израильский премьер делает все, что возможно, чтобы спасти заложников из сектора Газа.

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