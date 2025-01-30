Спецпосланник Трампа оценил вклад Нетаньяху в спасение заложников

Спецпосланник Трампа Уиткофф: Нетаньяху делает все для спасения заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает все, что возможно, чтобы спасти заложников из сектора Газа. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает ТАСС.

«Нетаньяху намеревается сделать все, чтобы вернуть всех заложников домой и обеспечить им безопасность», — прокомментировал спецпосланник свою встречу с израильским премьер-министром.

29 января Уиткофф посетил сектор Газа, после чего провел встречу с Нетаньяху. По словам источников, личная встреча длилась больше двух часов, прежде чем к ним присоединились другие министры. Отмечается, что спецпосланник находится в регионе для наблюдения за выполнением соглашения о прекращении огня в Газе.