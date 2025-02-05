Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:02, 5 февраля 2025Мир

Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в две страны

Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас власти стран отказываются принять у себя палестинцев, но выразил уверенность, что в конечном итоге они согласятся. «Они говорят, что не примут их, а я говорю, что примут», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что анклав оказался полностью разрушен, поэтому «жить там невозможно». По словам президента, люди хотят вернуться туда только из-за отсутствия альтернативы.

Он считает, что следует создать «пять или шесть зон» для переселения палестинцев. «Для них было бы куда лучше не возвращаться в Газу, а жить в замечательном альтернативном месте, где они были бы в безопасности», — убежден Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США готовы взять сектор Газа и заняться его расчисткой. Он также призвал полностью снести анклав.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал число погибших солдат ВСУ

      Евросоюзу предрекли сложные времени из-за прихода к власти Трампа

      Стало известно о резком росте доходов от Starlink

      Зеленский намекнул на убийство Саркисяна украинскими спецслужбами

      Сенат утвердил нового генпрокурора США

      Трамп заявил об инструкциях на случай своего убийства

      Ким Кардашьян оголила грудь на гала-вечере

      Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в две страны

      Девушка нашла личный дневник сестры и узнала неприятную правду о ней

      Трамп сообщил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше