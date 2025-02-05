Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в две страны

Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию

Президент США Дональд Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас власти стран отказываются принять у себя палестинцев, но выразил уверенность, что в конечном итоге они согласятся. «Они говорят, что не примут их, а я говорю, что примут», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что анклав оказался полностью разрушен, поэтому «жить там невозможно». По словам президента, люди хотят вернуться туда только из-за отсутствия альтернативы.

Он считает, что следует создать «пять или шесть зон» для переселения палестинцев. «Для них было бы куда лучше не возвращаться в Газу, а жить в замечательном альтернативном месте, где они были бы в безопасности», — убежден Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США готовы взять сектор Газа и заняться его расчисткой. Он также призвал полностью снести анклав.