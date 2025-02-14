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14:11, 14 февраля 2025Мир

Россиянина Труфанова освободят из плена 15 февраля

«Исламский джихад» освободит россиянина Труфанова из плена 15 февраля
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Палестинская радикальная организация «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) освободит гражданина России Александра Труфанова из плена 15 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках соглашения с Израилем об освобождении заложников мы решили в субботу, 15 февраля, отпустить Александра Труфанова», — отмечается в публикации.

Ранее посол Израиля в Москве Симона Гальперин сообщила, что находящийся в заложниках Труфанов жив. Она подчеркнула, что его должны освободить в рамках первого этапа сделки.

3 февраля замглавы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заверил, что Труфанова освободят из плена в ближайшее время. По его словам, судьба уроженца Донбасса Максима Харкина будет решаться на втором этапе сделки с Израилем, но в качестве ответного жеста России мы готовы освободить его в приоритетном порядке.

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