ХАМАС высказалось об освобождении россиянина Труфанова из плена

Замглавы политбюро ХАМАС Марзук: Россиянина Труфанова скоро освободят из плена

Россиянина Александра Труфанова освободят из плена радикального палестинского движения ХАМАС в ближайшее время. Об этом заявил замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук, сообщает РИА Новости.

«[Александр Труфанов] будет освобожден, несмотря на то, что он военнослужащий, но было принято решение освободить его на первом этапе сделки. Это наш ответный жест на позицию России по палестинскому вопросу», — сказал он.

По словам Марзука, судьба уроженца Донбасса Максима Харкина будет решаться на втором этапе сделки с Израилем. «Есть много деталей. Но в качестве ответного жеста России мы готовы освободить его в приоритетном порядке, чтобы его имя было в начале списка», — уточнил замглавы ХАМАС.

Ранее ХАМАС освободило из плена трех заложников: Офера Кальдерона, Кита Сигаля и Ярдена Бибаса. Уточнялось, что Бибас является гражданином Израиля, а Кальдерон и Сигаль также имеют французский и американский паспорта.