Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 3 февраля 2025Мир

ХАМАС высказалось об освобождении россиянина Труфанова из плена

Замглавы политбюро ХАМАС Марзук: Россиянина Труфанова скоро освободят из плена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Муса Мухаммед Абу Марзук

Муса Мухаммед Абу Марзук. Фото: Council.gov.ru / Wkipedia

Россиянина Александра Труфанова освободят из плена радикального палестинского движения ХАМАС в ближайшее время. Об этом заявил замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук, сообщает РИА Новости.

«[Александр Труфанов] будет освобожден, несмотря на то, что он военнослужащий, но было принято решение освободить его на первом этапе сделки. Это наш ответный жест на позицию России по палестинскому вопросу», — сказал он.

По словам Марзука, судьба уроженца Донбасса Максима Харкина будет решаться на втором этапе сделки с Израилем. «Есть много деталей. Но в качестве ответного жеста России мы готовы освободить его в приоритетном порядке, чтобы его имя было в начале списка», — уточнил замглавы ХАМАС.

Ранее ХАМАС освободило из плена трех заложников: Офера Кальдерона, Кита Сигаля и Ярдена Бибаса. Уточнялось, что Бибас является гражданином Израиля, а Кальдерон и Сигаль также имеют французский и американский паспорта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раненный при взрыве в ЖК «Алые Паруса» основатель батальона «Арбат» умер в реанимации

      Беспилотники ВСУ ударили по российскому городу

      Бодибилдер залез в работающий двигатель самолета ради видео для соцсетей

      Доходам России от продажи нефти предсказали рост при падении цен

      Алаудинов отреагировал на подрыв основателя батальона «Арбат»

      Обломки беспилотника нашли в российском городе

      Эдгард Запашный обвинил Пугачеву в предательстве России

      «Обстановка крайне напряженная». После удара ВСУ по интернату под Курском ситуация в регионе обострилась. Что об этом известно?

      В России высказались о желании Украины вести переговоры после массированной атаки БПЛА ВСУ

      Орбан обсудил с Рютте устроенный Трампом «переворот с ног на голову»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше