ХАМАС освободит граждан США и Франции

ХАМАС освободит заложников 1 февраля, среди которых есть граждане США и Франции

Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало список заложников, которых освободит 1 февраля, включая граждан США и Франции. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В рамках соглашения об обмене [с Израилем] мы решили 1 февраля отпустить Офера Кальдерона, Кита Сигаля и Ярдена Бибаса», — приводит агентство слова представителей группировки.

Известно, что Бибас является гражданином Израиля, а Кальдерон и Сигаль также имеют французский и американский паспорта.

Ранее стало известно, что ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного креста двух израильских заложников и еще пять иностранцев. Они были отданы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), о чем сообщили в самих вооруженных силах страны.