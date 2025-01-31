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12:48, 31 января 2025Мир

ХАМАС освободит граждан США и Франции

ХАМАС освободит заложников 1 февраля, среди которых есть граждане США и Франции
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало список заложников, которых освободит 1 февраля, включая граждан США и Франции. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В рамках соглашения об обмене [с Израилем] мы решили 1 февраля отпустить Офера Кальдерона, Кита Сигаля и Ярдена Бибаса», — приводит агентство слова представителей группировки.

Известно, что Бибас является гражданином Израиля, а Кальдерон и Сигаль также имеют французский и американский паспорта.

Ранее стало известно, что ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного креста двух израильских заложников и еще пять иностранцев. Они были отданы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), о чем сообщили в самих вооруженных силах страны.

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