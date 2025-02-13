Посол Израиля рассказал о состоянии заложника ХАМАС Труфанова

Посол Израиля Гальперин: Находящийся в заложниках ХАМАС россиянин Труфанов жив

Находящийся в заложниках ХАМАС россиянин Александр Труфанов жив. О состоянии гражданина России рассказала посол Израиля в Москве Симона Гальперин, сообщает ТАСС.

«Россиянин Труфанов жив, его по-прежнему должны освободить на первом этапе сделки», — заявила дипломат.

Ранее замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук заверил, что Труфанова освободят из плена ХАМАС в ближайшее время. По его словам, судьба уроженца Донбасса Максима Харкина будет решаться на втором этапе сделки с Израилем, но в качестве ответного жеста России мы готовы освободить его в приоритетном порядке.