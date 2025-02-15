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17:09, 15 февраля 2025Силовые структуры

В Кремле прокомментировали освобождение россиянина после 500 дней плена в Газе

В Кремле выразили признательность руководству ХАМАС за освобождение россиянина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

В Москве приветствуют освобождение россиянина Александра Труфанова после 500 дней плена в Газе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Москве выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение, заявил он.

Россиянин Александр Труфанов и два израильтянина были освобождены в субботу, 15 февраля, после 500 дней плена в Газе. Уточняется, что заложников передали Красному кресту.

Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены 7 октября 2023 года во время атаки ХАМАС. Главе семьи, отцу Александра, выжить не удалось. Женщин освободили в конце ноября того же года.

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