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11:24, 22 февраля 2025Мир

Израильская экспертиза подтвердила убийство заложницы в плену ХАМАС

The Times of Israel: Cудмедэксперты опознали тело убитой ХАМАС заложницы Бибас
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ammar Awad / Reuters

В Израиле опознали тело убитой заложницы Шири Бибас, переданной Тель-Авиву боевиками палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

Судмедэксперты подтвердили, что Бибас была убита вместе с ее маленькими сыновьями в ноябре 2023 года во время пребывания в плену в секторе Газа.

Семья убитой заложницы надеялась на то, что Шири и ее маленькие сыновья Ариэль и Кфир вернутся живыми после похищения в 2023 году. Они рассказали, что 16 месяцев добивались определенности относительно их судьбы, но теперь «в этом нет никакого утешения».

Ранее Международный комитет Красного Креста передал Израилю предполагаемое тело Шири Бибас, похищенной боевиками ХАМАС. Останки отправили для опознания в центр судебной медицины в Тель-Авиве.

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