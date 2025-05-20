В США оценили вероятность завершения конфликта в Газе

Спецпосланник Трампа: ХАМАС и Израиль приближаются к заключению соглашения

Радикальное исламское палестинское движение ХАМАС приближается к заключению соглашения с Израилем по сектору Газа. Об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Адам Белер, передает палестинское агентство Maan.

«Как я полагаю, участники диалога в Дохе все ближе и ближе подходят к достижению соглашения [по Газе]», — отметил представитель американской администрации.

Белер добавил, что США и Израиль открыты к предложению ХАМАС по освобождению заложников. Отмечается, что миссия израильской группы переговорщиков, находящейся в Катаре, продлена еще как минимум на один день.

Ранее ХАМАС опровергло данные о том, что оно согласилось освободить от семи до девяти заложников, удерживаемых радикалами в Газе в обмен на перемирие с израильской стороной и освобождение группы палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля. По словам представителя движения Сами Абу Зухри, израильские власти, распространяя подобную ложную информацию, пытаются всех ввести в заблуждение.