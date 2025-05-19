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08:58, 19 мая 2025Мир

В ХАМАС опровергли сообщения о готовности освободить до девяти заложников

Представитель ХАМАС Зухри опроверг данные о готовности освободить заложников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Палестинское движение ХАМАС опровергло данные о том, что оно согласилось освободить от семи до девяти заложников, удерживаемых радикалами в Газе в обмен на перемирие с израильской стороной и освобождение группы палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля. Об этом рассказал представитель ХАМАС Сами Абу Зухри, его цитирует агентство Maan.

«Сведения о том, что движение согласилось освободить нескольких заложников в ответ на двухмесячное прекращение огня, не соответствуют действительности», — подчеркнул Абу Зухри.

По его словам, израильские власти, распространяя подобную ложную информацию, пытаются всех ввести в заблуждение.

Также накануне стало известно, что израильские военные начинают широкомасштабные наземные действия в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона». Целью операции, как и предыдущих действий Армии обороны Израиля, согласно публикации, является защита гражданского населения.

Ранее издание WSJ написало, что ХАМАС напало на Израиль 7 октября 2023 года, чтобы сорвать мирные переговоры между еврейским государством и Саудовской Аравией.

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