Израиль принял решение отправить делегацию на переговоры с ХАМАС

Ynet: Израиль принял решение направить делегацию на непрямые переговоры с ХАМАС

Израиль принял решение направить делегацию в Катар на непрямые переговоры с ХАМАС. Об этом сообщает портал Ynet.

«Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что было принято решение направить израильскую делегацию на непрямые переговоры в столицу Катара Доху», — сообщает издание.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собрал срочный совет министров. Отмечается, что глава израильского правительства соберет заседание «узкого кабинета», на котором будет обсуждаться в том числе вопрос скорейшего освобождения всех заложников, а также отправку переговорной группы в Доху.