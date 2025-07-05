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20:59, 5 июля 2025Мир

Израиль принял решение отправить делегацию на переговоры с ХАМАС

Ynet: Израиль принял решение направить делегацию на непрямые переговоры с ХАМАС
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Florion Goga / Reuters

Израиль принял решение направить делегацию в Катар на непрямые переговоры с ХАМАС. Об этом сообщает портал Ynet.

«Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что было принято решение направить израильскую делегацию на непрямые переговоры в столицу Катара Доху», — сообщает издание.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собрал срочный совет министров. Отмечается, что глава израильского правительства соберет заседание «узкого кабинета», на котором будет обсуждаться в том числе вопрос скорейшего освобождения всех заложников, а также отправку переговорной группы в Доху.

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