Киркоров прорекламировал бургеры Тимати

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров снялся в рекламе сети закусочных Black Star Burger, принадлежащей его давнему врагу рэперу Тимати. Видео с подписью «Теперь ты видел все» появилось на странице timatiofficial в Instagram 1 апреля.

В ролике Тимати изображает обычного официанта. Ему приходится относить заказ клиенту, которым оказывается Киркоров. «Теперь все встало на свои места», — говорит он, забирая бургер.

После этого исполнитель подходит к столику, за которым свою еду ожидает российский певец Григорий Лепс. «А ты подождешь! Я этого момента три года ждал!» — заявляет ему Киркоров.

Как отмечает kp.ru, ролик, вероятно, знаменует окончание многолетней вражды между Тимати и Киркоровым. Она началась после того, как рэпер адресовал певцу слова «Давай, до свидания!». По некоторым данным, их помирил именно Лепс, пишет издание.