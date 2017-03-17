Киркоров объявил об уходе из большого шоу-бизнеса

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что решил меньше появляться на публике и уходит из большого шоу-бизнеса. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает портал Russian Showbiz.

«Из большого шоу-бизнеса в плане громких презентаций и всего прочего я ухожу», — сказал исполнитель. При этом Киркоров уточнил, что хочет уйти «от всей этой суеты», а не завершить карьеру, отмечает издание.

По информации портала, певец, которому в апреле исполнится 50 лет, сократит количество выходов в свет и посвятит себя творчеству. «Мне гораздо интереснее делать проекты», — подчеркнул артист.

В ноябре 2016-го между Киркоровым и лидером французской группы Space Дидье Маруани произошел конфликт. Последний обвинил российского исполнителя в плагиате и подал иск в суд. По утверждению Маруани, песня Киркорова «Жестокая любовь» — переработка произведения Symphonic Space Dream французского коллектива.