Тимати анонсировал открытие новых кафе Black Star Burger в Москве и Грозном

Рэпер Тимати заявил, что в конце марта в Москве откроется второе кафе сети закусочных Black Star Burger. Об этом певец написал на своей странице в Instagram.

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Певец также добавил, что в ближайшие месяцы в городе заработает третье заведение Black Star Burger. Еще одно кафе появится и Грозном. Точные сроки открытия этих двух заведений Тимати не назвал. Точка Black Star Burger в Грозном будет единственным кафе сети в регионах.

В феврале Тимати сообщал, что Black Star Burger сосредоточится на строительстве новых заведений в Москве. Он говорил тогда, что для Чечни компания сделала исключение по просьбе главы республики Рамзана Кадырова. «Филиалы и франшизы не рассматриваем. Но разве можно сказать нет, посмотрев в эти добрые глаза Рамзана Ахматовича», — отметил Тимати.

Первое кафе Black Star Burger открылось на Новом Арбате в Москве в сентябре 2016 года. Сеть была названа так в честь музыкального лейбла Black Star, который основал певец Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати.