Тимати начнет торговать бургерами в Чечне из-за добрых глаз Кадырова

Тимати во время официального открытия Black Star Burger в Москве

Рэпер Тимати откроет в Чечне кафе Black Star Burger. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Певец отметил, что на рынке «ходит много разговоров об открытии филиалов» сети закусочных в различных регионах, но они преждевременны. В ближайшие месяцы, по словам Тимати, Black Star Burger сосредоточится на строительстве новых точек в Москве.

Он отметил, что для Чечни сделали исключение из-за просьбы главы республики Рамзана Кадырова. «Филиалы и франшизы не рассматриваем. Но разве можно сказать нет, посмотрев в эти добрые глаза Рамзана Ахматовича», — написал Тимати.

Проект Black Star Burger был запущен осенью 2016 года. В сентябре первое кафе открылось на Новом Арбате в Москве. Совладельцами компании, которой принадлежит Black Star Burger, являются бывший акционер Первого республиканского банка Юрий Левитас, Павел Курьянов, Чассем Нзале Трифен Вальтер, Тимати. Основатели сети сделали ставку на аудиторию музыкального лейбла Black Star, основанного Тимуром Юнусовым (Тимати).