Тимати решил создать в Москве футбольный клуб

Группа компаний Black Star музыкального исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, планирует создать в Москве футбольный клуб. Об этом ТАСС рассказал соучредитель лейбла Павел Курьянов.

«Стартовые вложения в первый год оцениваем порядка 10 миллионов рублей. С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия РФС. Одна из наших целей на ближайшие 3-5 лет — создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, "Москва" или "Строгино", мы пока не решили», — заявил Курьянов.

Он также добавил, что компания хочет развивать футбол в стране, а не «заниматься "распилом" государственных денег или получением "откатов" от высоких зарплат игроков».

Инициативу Black Star одобрил вице-президент РФС Сергей Анохин, отметивший, что проект будет способствовать развитию массового и детско-юношеского футбола в стране.

Лейбл Black Star был создан в 2006 году. Сейчас с компанией сотрудничают 13 музыкальных исполнителей.