Фото Тимати установило рекорд в российском Instagram

Фотография рэпера и продюсера Тимати установила рекорд по числу лайков в русскоязычном сегменте Instagram. Это следует из статистики, предоставленной фотоплатформой «Ленте.ру».

Снимок был опубликован в ночь на 20 марта. Он посвящен дню рождения дочери Тимати Алисы.

«Мы с мамой тебя любим и желаем, что бы ты не росла так стремительно быстро. Мы за тобой не успеваем», — написал певец.

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Mar 19, 2017 at 12:08pm PDT

Менее чем за сутки поздравление набрало свыше 700 тысяч лайков. Прежде самым рейтинговым фото в российском Instagram cчиталась фотография ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Она набрала больше 580 тысяч лайков и стала самой популярной в 2016 году.

Наиболее популярным фото Тимати в 2016 году был снимок-поздравление дочери с двухлетием.

Профиль Тимати по итогам 2016 года занимал вторую строчку по числу подписчиков в российском сегменте Instagram — 7,4 миллиона пользователей. В 2017-ом он обогнал аккаунт актрисы Настасьи Самбурской. В настоящее время на Тимати подписано 8,7 миллиона пользователей, а на Самбурскую — 8,5 миллиона.