Григорий Лепс уволил всех продюсеров

Российский певец Григорий Лепс прекратил работу с продюсерским коллективом PC LEPS в полном составе. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«Это было обоюдное решение, нормальные вещи. Люди пробиваются, двигаются дальше. Мы сохранили хорошие отношения, а это главное. Мы вместе прошли 11 лет, это долгий совместный путь», — рассказала изданию пиар-менеджер исполнителя и руководитель продюсерского центра PC LEPS Майя Серикова.

По ее словам, у каждого продолжается дальше своя история, но сторонам удалось сохранить дружбу, что гораздо важнее рабочих конфликтов.

В ноябре 2016-го в сети появилось видео с концерта Лепса, на котором видно, как артист падает во время исполнения песни «Я счастливый».

В июле того же года исполнитель вошел в тройку богатейших российских знаменитостей.