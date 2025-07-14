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06:46, 14 июля 2025Мир

Американский сенатор возмутился положением США из-за конфликта на Украине

Сенатор Пол: Чтобы поставить оружие Украине, США занимают деньги у Китая
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Чтобы обеспечить посавки вооружений Киеву, США приходится занимать деньги у Китая. Таким положением дел, возникшим на фоне конфликта, возмутился американский сенатор Рэнд Пол в эфире YouTube-канала Mario Nawfal.

«Можно сколько угодно говорить о моральной стороне вопроса, но реальность такова: чтобы вооружать Украину нам приходится брать в долг у Китая», — подчеркнул Пол. Он призвал перенаправить ресурсы на решение внутренних проблем страны.

Он также обратил внимание на то, что многие политические партии в США преследуют свои крупные цели, но часто забывают об экономическом факторе.

«Ястребы хотят еще больше финансировать войну, левые хотят выделять еще больше пособий, а в итоге все эти люди еще больше загоняют нас в долги», — резюмировал сенатор.

Ранее немецкий журнал Focus предположил, что президент США Дональд Трамп может использовать военную помощь Киеву как рычаг давления на Зеленского. Таким образом, глава Белого дома может преследовать цель заставить Киев пойти на сделку с Москвой.

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