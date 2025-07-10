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07:18, 10 июля 2025Интернет и СМИ

В Германии раскрыли план Трампа в отношении Зеленского

Focus: Трамп может давить на Зеленского за счет поставок военной помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп может использовать военную помощь Киеву как рычаг давления на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал немецкий журнал Focus.

По мнению журналистов, Трамп может давить на Зеленского, чтобы принудить его к заключению сделки с Россией. В публикации отмечается, что американский президент давно придерживается стратегии использования военной помощи как разменной монеты.

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«Приостановка поставок [оружия Украине] могла быть преднамеренно организовано, чтобы впоследствии представить президента США решительным антикризисным менеджером», — отмечается в материале.

Ранее Трамп обещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot. Кроме того, он заверил в содействии поиску дополнительных каналов поставки.

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