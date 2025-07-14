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06:30, 14 июля 2025Из жизни

Мужчина получил смертельно опасный перелом пениса во время секса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Польше мужчина получил редкую и опасную травму во время полового акта. Об этом сообщается в научном журнале Cureus.

28-летний пациент поступил в больницу Януша Корчака в Слупске с сильным кровотечением из уретры. При этом внешне пенис выглядел нормально. Мужчина рассказал, что услышал хруст во время секса и ощутил сильную боль. Как оказалось, он получил разрыв уретры и кавернозных тел.

«Мы ожидали увидеть классические признаки перелома — синяки, отек или деформацию поо типу "баклажана", но обнаружили скрытый разрыв», — объяснили врачи. Хирурги провели экстренную операцию, промыли поврежденную область и наложили швы. Пациент провел в больнице три дня и полностью восстановился. Медики предупредили, что подобные травмы, если их не лечить, могут привести к эректильной дисфункции и даже уросепсису — смертельно опасному состоянию.

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Случай был описан в медицинском журнале как редкий пример комбинированного повреждения уретры и кавернозных тел. Врачи отмечают, что около 20 процентов переломов пениса сопровождаются травмами мочеиспускательного канала.

Ранее сообщалось, что бразилец едва не лишился пениса после многочисленных косметических процедур. Мужчина рассказал, что решился на увеличение полового органа из-за навязчивой рекламы в газетах.

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